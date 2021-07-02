Про це повідомили журналістам у "Київпастрансі" 1 липня. Нововведення стосується всіх видів наземного транспорту, тобто автобусів, трамваїв, тролейбусів і фунікулера.

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Ким тепер будуть ці люди

У підприємстві розповіли, що штат кондукторів налічував приблизно 1 тисячу людей. Частину з них перевели на суміжні професії. Зокрема, вони стан контролерами, потреба в яких зросла.

Однак частина кондукторів втратили роботу. Це зумовлено тим, що вони похилого віку та фізично не зможуть багато ходити.

Чому все ж варто платити

Попри те, що кондукторів не буде, закликали завжди платити за проїзд. Оскільки контролери можуть виписати штраф 160 гривень.

Проїзд у трамваях, тролейбусах, автобусах і фунікулері Києва можна оплатити за допомогою е-квитка. Також можна заздалегідь придбати паперові квитки.

Зверніть увагу! У "Київському метрополітені" та "Київпастранс" 13 червня повідомили, що перевезення стало вкрай збитковим. Тому вартість проїзду в місті хотіли підняти до 21 гривні. Відповідне звернення надіслали мерові Києва Віталію Кличку.