У Києві не будуть обмежувати посадку й висадку у поїздах

На час локдауну у Києві та області Укрзалізниця не буде обмежувати посадку й висадку пасажирів. Такі епідеміологічні заходи запровадили в інших регіонах України.

Державна комісія, яка ухвалює рішення щодо карантину не встановлювала такі обмеження у столиці та області. Тож, Укрзалізниця під час локдауну з 20 березня до 9 квітня працюватиме у звичайному режимі, але з дотриманням інших правил – маски, дистанція тощо.

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Інші регіони

Втім, в інших регіонах, які також як й Київ потрапили до "червоної" зони, таки введуть таки обмеження. Йдеться про Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську та Закарпатську області.

Продаж білетів у цих напрямках, а також посадка-висадка будуть дозволені, щойно епідеміологічна ситуація дозволить МОЗ виключити регіони з переліку "червоних зон",

– сказано у повідомленні УЗ.

Влада та Укрзалізниця запроваджують спеціальні рейси до вказаних регіонів.

Як працюватиме громадський транспорт

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у Києві не планують зупиняти громадський транспорт під час локдауну. Втім, будуть контролювати аби у ньому було вільними 50% посадкових місць.