Не буде пасажиропотоку: у Києві не будуватимуть 3 станції метро, які раніше планувалися
У Києві хочуть побудувати дві гілки метро / delo.ua
У метрополітені столиці відмовилися від планів будівництва станцій "Биківня", "Лісництво" та "Старобориспільська". Їх вже викреслили з проєкту генплану Києва.
Джерело: фейсбук генплану Києва
Від реалізації проєкту 3 раніше запланованих станцій метрополітену вирішили відмовитися через нібито відсутність на них достатнього потоку пасажирів.
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Мешканці Биківні, яким обіцяють метро чимало років, залишаться без підземки. Хоча кілька років тому там з'явилося чимало нових багатоквартирних будинків.
Будуватимуть дві гілки метро
Глобальні плани розвитку метрополітену все ж залишаються амбітними. За 7 наступних років у підземці хочуть:
- розвивати проєкт будівництва Оболонсько-Теремковської лінії до вулиці Дмитра Луценка;
- почати будівництво нової Подільсько-Вигурівської гілки метро, яка поєднає вулицю Братиславську у Деснянському районі Києва та аеропорт "Жуляни".
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