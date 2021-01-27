Не буде пасажиропотоку: у Києві не будуватимуть 3 станції метро, які раніше планувалися

У метрополітені столиці відмовилися від планів будівництва станцій "Биківня", "Лісництво" та "Старобориспільська". Їх вже викреслили з проєкту генплану Києва.

Джерело: фейсбук генплану Києва

Від реалізації проєкту 3 раніше запланованих станцій метрополітену вирішили відмовитися через нібито відсутність на них достатнього потоку пасажирів.

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Мешканці Биківні, яким обіцяють метро чимало років, залишаться без підземки. Хоча кілька років тому там з'явилося чимало нових багатоквартирних будинків.

Будуватимуть дві гілки метро

Глобальні плани розвитку метрополітену все ж залишаються амбітними. За 7 наступних років у підземці хочуть:

розвивати проєкт будівництва Оболонсько-Теремковської лінії до вулиці Дмитра Луценка;

почати будівництво нової Подільсько-Вигурівської гілки метро, яка поєднає вулицю Братиславську у Деснянському районі Києва та аеропорт "Жуляни".

Вже кілька років йде масштабне будівництво метро на Виноградар. Нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" мають відкрити у грудні 2021.