Не буде пасажиропотоку: у Києві не будуватимуть 3 станції метро, які раніше планувалися

У метрополітені столиці відмовилися від планів будівництва станцій "Биківня", "Лісництво" та "Старобориспільська". Їх вже викреслили з проєкту генплану Києва.
Джерело: фейсбук генплану Києва
Від реалізації проєкту 3 раніше запланованих станцій метрополітену вирішили відмовитися через нібито відсутність на них достатнього потоку пасажирів.
Дивіться також У Києві вперше в Україні встановили нові дорожні знаки: фото
Будуватимуть дві гілки метро
Глобальні плани розвитку метрополітену все ж залишаються амбітними. За 7 наступних років у підземці хочуть: