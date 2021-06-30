Як зазначили комунальники, через погіршення якості води станом на 30 червня у Києві тимчасово не рекомендують купатися на 5 пляжах. Пов'язують це зі спекою. Наразі фахівці проводять додаткове обстеження води.

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Представники КМДА стверджують, що статус пляжівж можна побачити на прапорах, які розміщені на кожному з них. Червоний прапор означає, що купатися заборонено. Жовтий – не рекомендовано. Зелений означає, що перебувати у воді можна без будь-яких обмежень.

На яких пляжах Києва не можна купатися

Згідно з висновками експертів, хімічний склад води не дозволяє купатися на пляжах:

"Веселка";

"Тельбін";

"Вербний";

"Пуща-Водиця";

"Троєщина".

Вода на інших муніципальних пляжах відповідає нормам.

На яких пляжах Києва можна купатися

Представники влади дозволяють купання на пляжах:

"Молодіжний";

"Венеція";

"Чорторий";

"Передмісна Слобідка";

"Золотий";

"Дитячий";

"Райдуга";

"Центральний";

"Галерна".

Загалом на пляжах Києва облаштували 26 рятувальних постів. На них чергують близько 150 лайфгардів "Пляжного патруля", які здійснують постійне спостереження за водою.