У Києві не рекомендують купатися на 5 пляжах: перелік
Джерело:КМДА
Цього літа у Києві працюють 14 муніципальних пляжів, однак купатися можна лише на 9 з них. Ще на 5, за даними комунального підприємства "Плесо", плавати не рекомендують.
Як зазначили комунальники, через погіршення якості води станом на 30 червня у Києві тимчасово не рекомендують купатися на 5 пляжах. Пов'язують це зі спекою. Наразі фахівці проводять додаткове обстеження води.
Дивіться також Пляжі та відкриті басейни Києва: ціни та фото
Представники КМДА стверджують, що статус пляжівж можна побачити на прапорах, які розміщені на кожному з них. Червоний прапор означає, що купатися заборонено. Жовтий – не рекомендовано. Зелений означає, що перебувати у воді можна без будь-яких обмежень.
На яких пляжах Києва не можна купатися
Згідно з висновками експертів, хімічний склад води не дозволяє купатися на пляжах:
- "Веселка";
- "Тельбін";
- "Вербний";
- "Пуща-Водиця";
- "Троєщина".
Вода на інших муніципальних пляжах відповідає нормам.
На яких пляжах Києва можна купатися
Представники влади дозволяють купання на пляжах:
- "Молодіжний";
- "Венеція";
- "Чорторий";
- "Передмісна Слобідка";
- "Золотий";
- "Дитячий";
- "Райдуга";
- "Центральний";
- "Галерна".
Загалом на пляжах Києва облаштували 26 рятувальних постів. На них чергують близько 150 лайфгардів "Пляжного патруля", які здійснують постійне спостереження за водою.