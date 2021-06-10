Жителі столиці обурилися ситуацією, коли на Троєщині тіло померлого чоловіка пролежало посеред вулиці понад годину. Повз накрите тіло ходили діти та матері з колясками. Той факт, що труп з вулиці Бальзака не прибирали досить довгий час, обурив місцевих мешканців.
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Свідки інциденту кажуть, що медики не встановили ознак насильницької смерті. Тому поліцейські викликали санітарів та поїхали з місця інциденту.
Київ обслуговують лише дві бригади
- Як зазначили у поліції Києва, на центральній вулиці Троєщині раптово помер чоловік 1952 року народження. Прибрати тіло мала санітарна бригада, яка довго не могла дістатися місця події.
- На місце приїхали родичі чоловіка, яким довелося довго спостерігати за жахливою картиною в очікуванні.
Правоохоронці пояснюють подібне тим, що на весь багатомільйонний Київ працює 1 або 2 автомобілі, які перевозять небіжчиків, що раптово померли. Санітари фізично не встигають забирати тіла та нерідко стоять у заторах.
У випадку зі смертю на Троєщині правоохоронці викликали санітарів відразу, але, на той момент вони не доїхали на Лівий берег. На жаль, таке часто трапляється, коли лежить накрите тіло, а люди змушені проходити повз і дивитися на нього,
– зазначили у поліції.