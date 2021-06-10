Жителі столиці обурилися ситуацією, коли на Троєщині тіло померлого чоловіка пролежало посеред вулиці понад годину. Повз накрите тіло ходили діти та матері з колясками. Той факт, що труп з вулиці Бальзака не прибирали досить довгий час, обурив місцевих мешканців.

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Свідки інциденту кажуть, що медики не встановили ознак насильницької смерті. Тому поліцейські викликали санітарів та поїхали з місця інциденту.

Київ обслуговують лише дві бригади

Як зазначили у поліції Києва, на центральній вулиці Троєщині раптово помер чоловік 1952 року народження. Прибрати тіло мала санітарна бригада, яка довго не могла дістатися місця події.

На місце приїхали родичі чоловіка, яким довелося довго спостерігати за жахливою картиною в очікуванні.

Правоохоронці пояснюють подібне тим, що на весь багатомільйонний Київ працює 1 або 2 автомобілі, які перевозять небіжчиків, що раптово померли. Санітари фізично не встигають забирати тіла та нерідко стоять у заторах.

У випадку зі смертю на Троєщині правоохоронці викликали санітарів відразу, але, на той момент вони не доїхали на Лівий берег. На жаль, таке часто трапляється, коли лежить накрите тіло, а люди змушені проходити повз і дивитися на нього,

– зазначили у поліції.