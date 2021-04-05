У Києві не завершать опалювальний сезон через стрімке похолодання
У КМДА вирішили не відключати централізоване опалення у місті через прогнози про погіршення погодних умов. Також посадовці взяли до уваги, що через локдаун багато жителів Києва працюють вдома.
Джерело:КМДА
Представники місцевої влади зазначили, що закінчення опалювального сезону відклали через похолодання, яке насувається на столицю найближчими днями. Замість плюсової температури мешканців столиці очікують навіть морози.
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Можливий сніг
Згідно з прогнозами синоптиків, вночі у середу у Києві температура повітря опуститься до -1 градуса. Також киян очікує снігопад.
У четвер в нічний час стовпчики термометрів показуватимуть 0 градусів.
Прогнози синоптиків дають підстави розпочати відключення тепла у столиці з 10 квітня. Також звертаємо увагу, що будь-яка будинкова громада може відключитись від опалення шляхом прийняття рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії, – підкреслили у КМДА.
Посадовці зазначили, що дитячі садочки та школи, а також лікарні відключатимуться від теплопостачання лише за заявками керівників закладів.
Рішення про відключення тепла у Києві приймуть, коли середньодобова температура підніметься вище +8 градусів протягом 3 днів.
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