У Києві перенесли закінчення опалювального сезону

У КМДА вирішили не відключати централізоване опалення у місті через прогнози про погіршення погодних умов. Також посадовці взяли до уваги, що через локдаун багато жителів Києва працюють вдома.

Представники місцевої влади зазначили, що закінчення опалювального сезону відклали через похолодання, яке насувається на столицю найближчими днями. Замість плюсової температури мешканців столиці очікують навіть морози.

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Відтермінують на кілька днів увімкнення опалення й через те, що середньодобова температура повітря зберігатиметься нижче позначки +8 градусів.

Можливий сніг

Згідно з прогнозами синоптиків, вночі у середу у Києві температура повітря опуститься до -1 градуса. Також киян очікує снігопад.

У четвер в нічний час стовпчики термометрів показуватимуть 0 градусів.

Прогнози синоптиків дають підстави розпочати відключення тепла у столиці з 10 квітня. Також звертаємо увагу, що будь-яка будинкова громада може відключитись від опалення шляхом прийняття рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії, – підкреслили у КМДА.

Посадовці зазначили, що дитячі садочки та школи, а також лікарні відключатимуться від теплопостачання лише за заявками керівників закладів.

Рішення про відключення тепла у Києві приймуть, коли середньодобова температура підніметься вище +8 градусів протягом 3 днів.