У Києві не планують дозволяти закладам харчування відкривати літні майданчики, поки діє жорсткий карантин. Їжу з ресторану можна поїсти вдома – скориставшись службами доставки.

Також дозволено продавати страви на винос. Тож, незважаючи на теплу погоду у столиці, посидіти на літніх майданчиках поки не можна.

Читайте також Залишилось 13 дітей: у Києві від COVID-19 померло подружжя переселенців – фото

Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан. За його словами, це питання наразі не розглядається взагалі.

Про ситуацію з коронавірусом у Києві

Нагадаємо, що Київ наразі опинився у "червоній" зоні карантину – місцева влада готується його ще й посилити, адже у столиці фіксують велику кількість нових заражень на ковід.

Станом на 30 березня лише за одну добу захворіло понад 1400 осіб. За день до цього цифра була у тричі менше – 402 випадки.

Київ планує закрити школи й садочки, а також зупинити рух громадського транспорту. Вже скасували проведення традиційних весняних ярмарків.

Що заборонено у різних зонах карантину / Інфографіка 24 каналу