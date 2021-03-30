У Києві не збираються відкривати літні майданчики: ресторани працюють лише на виніс
У Києві не планують дозволяти закладам харчування відкривати літні майданчики, поки діє жорсткий карантин. Їжу з ресторану можна поїсти вдома – скориставшись службами доставки.
Джерело:"РБК-Україна"
Також дозволено продавати страви на винос. Тож, незважаючи на теплу погоду у столиці, посидіти на літніх майданчиках поки не можна.
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Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан. За його словами, це питання наразі не розглядається взагалі.
Про ситуацію з коронавірусом у Києві
Нагадаємо, що Київ наразі опинився у "червоній" зоні карантину – місцева влада готується його ще й посилити, адже у столиці фіксують велику кількість нових заражень на ковід.
Станом на 30 березня лише за одну добу захворіло понад 1400 осіб. За день до цього цифра була у тричі менше – 402 випадки.
Київ планує закрити школи й садочки, а також зупинити рух громадського транспорту. Вже скасували проведення традиційних весняних ярмарків.
Що заборонено у різних зонах карантину / Інфографіка 24 каналу
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