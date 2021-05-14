У Києві у небі літав 40-метровий прапор Ізраїлю: що це означає

У Києві 14 травня в небі політав 40-метровий прапор Ізраїлю. Такий перфоманс зробили до дня незалежності цієї країни.

Підтримати Ізраїль вирішила компанія Dronarium. Це вони запустили величезний стяг єврейської держави.

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Якщо сьогодні ви бачили 40-метровий прапор Ізраїлю, який разом із дроном літав центром Києва – знайте, сьогодні День, коли у 1948 році була створена Держава Ізраїль. Dronarium привітав дружню нам країну цим повітряним перфомансом,

– пояснили в компанії.

Також там підкреслили, що підтримують Ізраїль: "Ми віримо, що прапори та впевненість у своїй правоті сильніші від ракет, а незалежність сильніша за обставини, якій їй загрожують".

У Києві у небі літав 40-метровий прапор Ізраїлю: відео

Раніше Dronarium запускав у небі над українською столицею біло-червоний прапор Білорусі – у знак підтримки протестуючих у Мінську та інших регіонах в цій країні. Також компанія зробила це з прапором кримських татар.

Конфлікт в Ізраїлі

Нагадаємо, що на Близькому Сході знову не спокійно. Багаторічний конфлікт між Ізраїлем та Палестиною (частково визнана держава), набирає нових обертів.

10 травня, з території палестинців – Сектора Гази – у бік Ізраїлю вилетіли ракети. За різними даними, їх було від 7 до понад 10.

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів у відповідь. Є загиблі.

Позиція України

Українська сторона засудила ракетні удари по Ізраїлю та визнала право цієї держави на самооборону, одночасно МЗС України закликало усі сторони утриматися від ескалації насильства.

Раніше українські дипломати підкреслювали, що наша держава виступає за мирне співіснування Ізраїлю та Палестини.