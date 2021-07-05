Якимось дивом усі водії зуміли оминути некеровану автівку. Однак Volkswagen все ж потрапив у ДТП та зупинився після удару о паркан.

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За даними патрульніх поліцейських, водій "німця" не поставив машину на стоянкове гальмо.

Пішоходів нічого не засмутило

Судячи з відео інциденту, яке зняли камери відеонагляду, водій Volkswagen вийшов з машини, ввімкнувши аварійний сигнал.

Коли ж автівка почала скочуватися, мікроавтобус одразу став причиною багатьох аварійних ситуацій.

Кільком водіям дивом вдалося уникнути зіткнення. Однак ані на дивні маневри інших автівок, ані на Volkswagen, який рухався "проти шерсті" із аварійкою, не реагували пішоходи. Люди продовжували переходити дорогу безпосередньо перед некерованою автівкою, ніби нічого не сталося.

За неймовірним збігом обставин із Volkswagen не зіштовхнулася жодна автівка.

Щодо водія машини, яка поїхала, правоохоронці склали протокол про порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Чоловіку загрожує 340 гривень штрафу.

Дивіться відео епічної ДТП із некерованою машиною у Києві:

Поліцейські наголосили на тому, що на спусках та підйомах, де не вказаний спосіб паркування машин, автівки треба ставити під кутом до краю проїзної частини та виключення можливості їх самовільного руху.