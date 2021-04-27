Знепритомнів і вилетів з дороги: у Києві некерований ВАЗ врізався у Volkswagen

Джерело:Патрульна поліція Києва
Нищівна ДТП із постраждалими трапилася вранці 26 квітня на Броварському проспекті у Києві. Власник ВАЗ знепритомнів, через що машина виїхала на смугу для зустрічного руху. Після цього зіткнулася з іншим легковиком, але вже марки Volkswagen.
Як з'ясували патрульні, які першими прибули на місце інциденту, керманич ВАЗ рухався у крайній лівій смузі в напрямку Броварів. Коли ж він знепритомнів, машина вилетіла за межі проїзної частини з іншого боку дороги.
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Момент ДТП потрапив на камери відеоспостереження. На записі видно, як ВАЗ починає виїжджати на зустрічку, після чого деякі водії уникають зіткнення з ним. Власник Volkswagen зробити цього не зумів. Після удару "німця" розгорнуло, а машину російського виробництва відкинуло за межі проїзної частини.
Шановні водії! Пам'ятайте, керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані втоми, а також, перебуваючи під впливом лікарських препаратів, суворо заборонено,
– підкреслили у патрульній поліції.
Дивіться відео аварії за участю некерованої автівки на Броварському проспекті: