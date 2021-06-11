Жахливе відео оприлюднили у соцмережах. Обережно, його краще не дивитись людям зі слабкою психікою.

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Водія намагались попередити

Очевидці такої нелюдської поведінки водія зазначають, що йому сигналили, щоб попередити про качок. Втім, він не зрозумів або навмисно наїхав на живих, маленьких істот.

Автор допису у спільноті dtp.kiev.ua зазначив, що цій людині потрібна психологічна допомога. Відео ми з етичних міркувань не надаємо – його можна переглянути за посиланням.

Ще один гучний випадок

У Києві водій спеціально переїхав собаку, який мирно спав на узбіччі. Тварина від отриманих травм померла на місці.

Вбивство собаки трапилося 9 червня біля магазину "Сільпо" на вулиці Закревського. Цікаво, що до інциденту інші водії без проблем об'їжджали тварину.