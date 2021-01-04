П'яна водійка влетіла в металевий паркан на елітному Mercedes у Києві: відео
Mercedes жінки після зіткнення з парканом / Скриншот із відео
Епічна аварія сталася у Києві в ніч проти 4 січня на проспекті Леся Курбаса. На порожній дорозі водійка не впоралась із керуванням і влетіла в огорожу недобудови.
Правоохоронці, які працювали на місці події, з'ясували, що за кермом перебувала п'яна жінка. Про це повідомили у патрульній поліції Києва.
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Що відомо про інцидент
- Коли патрульні прибули на виклик з проводу аварії, вони побачили, що водійка іномарки має ознаки сп'яніння.
- Пройти огляд на драгері водійка не відмовилася. Алкотестер показав, що перед ДТП жінка вживала алкоголь.
- Показник у 0,55 проміле свідчить про те, що кількість спирту в її крові більш ніж вдвічі перевищувала допустиму норму.
- В результаті зіткнення, на щастя, ніхто не постраждав. Але машина отримала серйозні ушкодження.
Поліцейські склали щодо водійки 3 протоколи:
- через керування транспортом у стані сп'яніння,
- порушення правил дорожнього руху, яке спричинило ДТП,
- за водіння без прав.
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