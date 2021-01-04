Епічна аварія сталася у Києві в ніч проти 4 січня на проспекті Леся Курбаса. На порожній дорозі водійка не впоралась із керуванням і влетіла в огорожу недобудови.

Правоохоронці, які працювали на місці події, з'ясували, що за кермом перебувала п'яна жінка. Про це повідомили у патрульній поліції Києва. Дивіться також На Миколаївщині чоловік в'їхав у дерево та вижив, але загинув під колесами іншого авто Що відомо про інцидент Коли патрульні прибули на виклик з проводу аварії, вони побачили, що водійка іномарки має ознаки сп'яніння.

Пройти огляд на драгері водійка не відмовилася. Алкотестер показав, що перед ДТП жінка вживала алкоголь.

Показник у 0,55 проміле свідчить про те, що кількість спирту в її крові більш ніж вдвічі перевищувала допустиму норму.

В результаті зіткнення, на щастя, ніхто не постраждав. Але машина отримала серйозні ушкодження. Поліцейські склали щодо водійки 3 протоколи: через керування транспортом у стані сп'яніння,

порушення правил дорожнього руху, яке спричинило ДТП,

за водіння без прав. ДТП за участю нетверезої водійки Mercedes у Києві: дивіться відео