У Києві нетверезі чоловіки тікали від копів на машині зі спущеним колесом: відео

Нічні пригоди двох молодих чоловіків, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, закінчилися перегонами з поліцією та затриманням. Як з'ясували правоохоронці, обидва зловмисники керували машиною по черзі.

Перегони почалися з того, що патрульні побачили старенький легковик Opel, який без світла рухається дорогами Києва. При цьому машина хаотично перелаштовувалася з однієї смуги до іншої.

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Поліцейські почали переслідувати автівку, однак водій не реагував на проблискові маячки та намагався втекти.

Загрожують величезні штрафи

Наздогнали та заблокували машину інспектори поліції на Південному мосту.

Коли Opel зупинився, з нього буквально випали два молодики.

Правоохоронці з'ясували, що чоловіки по черзі керували машиною. До того ж, одне з колес у неї було пробите.

Перевірка на драгері показала, що обидва зловмисники були нетверезі.

Щодо хлопця, який перебував за кермом, поліцейські склали протокол про незупинку за вимогою, відсутність водійського посвідчення та нетверезе водіння. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує 20 553 гривень штрафу.

Пасажира машини, який також нібито керував автівкою, можуть покарати штрафом у 17 тисяч гривень.

Дивіться відео пригод нетверезих водіїв у Києві: