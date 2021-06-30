У Києві нетверезий чоловік викрав Lincoln та в'їхав на ньому у Audi

Вночі на Солом'янській вулиці правоохоронці затримали дуже нетверезого молодика, який нібито вчинив викрадення автівки та скоїв ДТП. Чоловіку загрожує чималий штраф та від 3 до 5 років ув'язнення.

Виклик про ймовірне викрадення машини патрульні отримали від мешканців будинку на Солом'янській вулиці. Заявники розповіли, що побачили підозрілого та нетверезого чоловіка, який намагається потрапити до салону старенького, але елітного Lincoln.

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Правоохоронці з'ясували, що зловмиснику вдалося потрапити всередину машини та навіть завести її.

1,96 проміле на драгері

Після того, як чоловік почав їхати, він майже одразу спричинив аварію – влетів у припарковану Audi.

Одразу після зіткнення молодик вибіг з машини та втік. Його знайшли неподалік від місця злочину.

Після затримання зловмисник пояснив правоохоронцям, що Lincoln йому не належить, а машину зміг завести уламком ключа, який був у замку.

У викраденні автівки та скоєнні ДТП чоловік зізнався.



Зловмисника затримали неподалік від місця ДТП / Фото патрульної поліції Києва

Правоохоронці перевірили зловмисника на драгері, який показав 1,96 проміле алкоголю. Щодо нього склали адміністративні протоколи про перебування за кермом у нетверезому вигляді та про вчинення ДТП. За це йому загрожує понад 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення прав на рік.

Згодом патрульні передали затриманого слідчим, які й задокументували факт викрадення машини.