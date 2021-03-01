На Солом'янській площі у Києві сталася чергова аварія, яку спричинив нетверезий водій служби таксі. Аварія сталася 28 лютого.

Як зазначили інспектори патрульної поліції, внаслідок зіткнення Fiat з будівлею ніхто не постраждав.

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Пасажирку та водія таксі на місці події оглядали медики швидкої.

Від перевірки відмовився

За даними правоохоронців, аварія сталася 28 лютого на Солом'янській площі.

Водій легковика не впорався з керуванням та замість повороту на чималій швидкості поїхав прямо.

З'їхавши з дороги, машина врізалася у будівлю магазину.

Патрульні, які працювали на місці аварії виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, ані проходити огляд на драгері, ані проїхати до лікаря, чоловік відмовився.

Правоохоронці склали на нього два протоколи щодо керування автівкою у нетверезому стані, а також порушення правил дорожнього руху, яке спричинило ДТП.

Дивіться відео аварії за участю таксиста у Києві:

В Uber зазвичай стверджують, що водії, які їздять на автівках, брендованих під їх компанію, не є співробітниками фірми, а лише надають послуги. Такої позиції зазвичай дотримуються й інші подібні компанії, однак на кількість шоферів, що возять пасажирів нетверезими, це ніяк не впливає