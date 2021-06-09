Ймовірно, п'яний: у Києві водій медичної допомоги ледь не влетів у легковик та врізався у дерево

Машина медичної допомоги потрапила до ДТП 9 червня у Святошинському районі Києва. Свідки аварії стверджують, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Очевидці кажуть, що машина Geely медичної допомоги їхала назустріч іншій автівці. Щоб уникнути зіткнення, водію службового транспорту довелося різко крутити кермом. Це й призвело до ДТП.

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"Китаєць" влетів у дерево. За попередніми даними, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Що відомо про аварію за участю машини медичної допомоги Києва

Перехожі та водії, які перебували на місці події під час аварії, побачили, що водій Geely ледве не спровокував ДТП з іншим авто і лише дивом машини не зіштовхнулися.

Також вже після удару о дерево з "китайця" буцімто вибігла пасажирка, яка є медичним працівником. Вона втекла.

Крім пошкоджень, які утворилися внаслідок аварії, на легковику медичної допомоги побачили сліди інших аварій, які, ймовірно, сталися сьогодні.

Водій Geely адекватно пояснити ситуацію та причини аварії не зміг. Він плутав слова та, судячи з усього, дійсно перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Чи працювали на місці ДТП патрульні поліцейські, наразі невідомо.

Дивіться відео за участю водія медичної допомоги, який потрапив у ДТП в Києві:

Автівки медичної допомоги у Києві належать комунальним лікувальним закладам столиці. За допомогою легковиків медики з клініко-діагностичних центрів мають змогу діставатися до пацієнтів, яким важко пересуватися.