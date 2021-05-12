На місці події працюють рятувальники та поліцейські. Правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП та мають встановити ступінь провини водія вантажівки.
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За попередніми даними, чоловік, який керував бетонозмішувачем, перебуває у стані досить сильного алкогольного сп'яніння.
Що відомо про ДТП з перекиданням бетонозмішувача у Києві
- ДТП сталася на вкрай жвавій ділянці дороги на проспекті Любомира Гузара близько 7:00. Через аварію дуже серйозно погіршилася транспортна ситуація на всій Борщагівці.
- Правоохоронці, які прибули на місце події, запропонували водію пройти перевірку на драгері. Прилад показав 1,44 проміле алкоголю у його крові.
- Наразі бійці ДСНС поливають дорогу, де лежить бетонозмішувач, водою.
Дивіться відео з місця ДТП за участю бетонозмішувача у Києві:
Внаслідок ДТП постраждав водій вантажівки. Його госпіталізували медики швидкої.
Однак навіть після оформлення адмінпротоколів та збору інформації з місця аварії поліцейські не можуть розблокувати рух. Найголовніша проблема – перевернути бетонозмішувач та поставити його на колеса. Наразі рятувальники та комунальники намагаються вирішити цю проблему та шукають кран, який зможе підняти вагу у 40 тонн.
Дивіться відео аварії за участю бетонозмішувача у Києві: