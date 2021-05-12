У Києві нетверезий водій перевернув бетонозмішувач та створив величезний затор: відео

Серйозна аварія з масштабними наслідками сталася вранці 12 травня на проспекті Любомира Гузара у Святошинському районі міста. Через бетонозмішувач, який опинився на боці, на Борщагівці утворився серйозніший затор.

На місці події працюють рятувальники та поліцейські. Правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП та мають встановити ступінь провини водія вантажівки.

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За попередніми даними, чоловік, який керував бетонозмішувачем, перебуває у стані досить сильного алкогольного сп'яніння.

Що відомо про ДТП з перекиданням бетонозмішувача у Києві

ДТП сталася на вкрай жвавій ділянці дороги на проспекті Любомира Гузара близько 7:00. Через аварію дуже серйозно погіршилася транспортна ситуація на всій Борщагівці.

Правоохоронці, які прибули на місце події, запропонували водію пройти перевірку на драгері. Прилад показав 1,44 проміле алкоголю у його крові.

Наразі бійці ДСНС поливають дорогу, де лежить бетонозмішувач, водою.

Дивіться відео з місця ДТП за участю бетонозмішувача у Києві:

Внаслідок ДТП постраждав водій вантажівки. Його госпіталізували медики швидкої.

Однак навіть після оформлення адмінпротоколів та збору інформації з місця аварії поліцейські не можуть розблокувати рух. Найголовніша проблема – перевернути бетонозмішувач та поставити його на колеса. Наразі рятувальники та комунальники намагаються вирішити цю проблему та шукають кран, який зможе підняти вагу у 40 тонн.

Дивіться відео аварії за участю бетонозмішувача у Києві: