Спаплюжений артоб'єкт побачили працівники Київавтодору з Шевченківського району столиці, які зранку прибирали перехід. Дорожники звернулися до поліції.

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Чи можна буде відмити перехід, та при цьому не знищити малюнок на стінах, невідомо.

Зловмисників розшукують


На стінах переходу намалювали образливі надписи / Фото Київавтодору

  • На місці події працюють слідчі, які збирають речові докази та намагаються знайти злочинців, причетних до паплюження "Підземної безвиході".
  • На стінах підземного переходу, де художник зобразив 98 тюремних дверей, невідомі написали нецензурні фрази та малюнки.
  • Як саме кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо.


Чи зможуть комунальники прибрати надписи зі стін без пошкодження об'єкту, невідомо / Фото Київавтодору

Артоб'єкт символізує сумну долю жителів Криму, яких окупанти відправили за ґрати через громадянську позицію або релігійні погляди.