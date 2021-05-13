Спаплюжений артоб'єкт побачили працівники Київавтодору з Шевченківського району столиці, які зранку прибирали перехід. Дорожники звернулися до поліції.

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Чи можна буде відмити перехід, та при цьому не знищити малюнок на стінах, невідомо.

Зловмисників розшукують



На стінах переходу намалювали образливі надписи / Фото Київавтодору

На місці події працюють слідчі, які збирають речові докази та намагаються знайти злочинців, причетних до паплюження "Підземної безвиході".

На стінах підземного переходу, де художник зобразив 98 тюремних дверей, невідомі написали нецензурні фрази та малюнки.

Як саме кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо.



Чи зможуть комунальники прибрати надписи зі стін без пошкодження об'єкту, невідомо / Фото Київавтодору

Артоб'єкт символізує сумну долю жителів Криму, яких окупанти відправили за ґрати через громадянську позицію або релігійні погляди.