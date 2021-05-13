Спаплюжений артоб'єкт побачили працівники Київавтодору з Шевченківського району столиці, які зранку прибирали перехід. Дорожники звернулися до поліції.
Дивіться також У Києві чоловік чіплявся до перехожих та побився з поліцейськими
Чи можна буде відмити перехід, та при цьому не знищити малюнок на стінах, невідомо.
Зловмисників розшукують
На стінах переходу намалювали образливі надписи / Фото Київавтодору
- На місці події працюють слідчі, які збирають речові докази та намагаються знайти злочинців, причетних до паплюження "Підземної безвиході".
- На стінах підземного переходу, де художник зобразив 98 тюремних дверей, невідомі написали нецензурні фрази та малюнки.
- Як саме кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо.
Чи зможуть комунальники прибрати надписи зі стін без пошкодження об'єкту, невідомо / Фото Київавтодору
Артоб'єкт символізує сумну долю жителів Криму, яких окупанти відправили за ґрати через громадянську позицію або релігійні погляди.