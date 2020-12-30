Зеленою фарбою облили пам'ятник загиблим у російсько-українській війні, який встановлено поблизу зі станцією метро "Берестейська" в Києві. Наслідки вандалізму виявили комунальники зранку 30 грудня.

Про інцидент повідомили у пресслужбі підприємства з утримання зелених насаджень Шевченківського району столиці. Наразі комунальники вже відчистили монумент від фарби.

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На місці події працюють слідчі.

Покарають, якщо знайдуть

За фактом інциденту поліціянти мають відкрити кримінальне провадження за статтею про наругу над пам'ятником, спорудженим в пам'ять бійців, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України під час збройної агресії Росії.



Комунальники швидко відреагували на наругу пам'ятнику / Фото КП з утримання зелених насаджень Шевченківського району Києва Комунальники швидко відреагували на наругу пам'ятнику / Фото КП з утримання зелених насаджень Шевченківського району Києва

У Кримінальному кодексі за скоєння такого злочину передбачені від 3 до 5 років обмеження волі або її позбавлення на такий саме термін.



Пам'ятник вже відчистили / Фото КП з утримання зелених насаджень Шевченківського району Києва

Втім, знайти вандалів, якщо вони не потрапили на камери відеоспостереження, може бути досить складним завданням для поліціянтів.

Паплюження пам'ятників воїнам АТО, а також могил військових – злочин, до якого нерідко вдаються симпатики Росії, що мешкають на вільній від окупантів території.