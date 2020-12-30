У Києві невідомі спаплюжили пам'ятник воїнам АТО: фото
Зеленою фарбою облили пам'ятник загиблим у російсько-українській війні, який встановлено поблизу зі станцією метро "Берестейська" в Києві. Наслідки вандалізму виявили комунальники зранку 30 грудня.
Про інцидент повідомили у пресслужбі підприємства з утримання зелених насаджень Шевченківського району столиці. Наразі комунальники вже відчистили монумент від фарби.
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Покарають, якщо знайдуть
Комунальники швидко відреагували на наругу пам'ятнику / Фото КП з утримання зелених насаджень Шевченківського району Києва
У Кримінальному кодексі за скоєння такого злочину передбачені від 3 до 5 років обмеження волі або її позбавлення на такий саме термін.
Пам'ятник вже відчистили / Фото КП з утримання зелених насаджень Шевченківського району Києва
Втім, знайти вандалів, якщо вони не потрапили на камери відеоспостереження, може бути досить складним завданням для поліціянтів.
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