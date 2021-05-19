У чаті було 169 учасників – один з них написав, що "завтра школа № 250 у Києві запам’ятає цей день назавжди". Інший хлопець виклав фото рушниці "ІЖ 81", яку, начебто, він вкрав у батька.

До теми Стрілянина в школі в Казані: оприлюднили список загиблих та поранених

З огляду на те, що нещодавно сталось у Казані, де 19-річний юнак влаштував стрілянину у школі й вбив 9 людей, на подібні повідомлення у соцмережах одразу реагують в поліції.

Хлопець сказав, що пожартував

Автора першого повідомлення правоохоронці знайшли дуже швидко – ним виявився 15-річний юнак, який навчається в іншій школі. Він запевнив, що просто пожартував, а також стверджував, що не знайомий з автором другого повідомлення. Поліція вже розшукує його теж.

Що відомо про школу

Водночас правоохоронці вирішили, що будуть охороняти школу № 250. Це, до речі, спеціалізований заклад із поглибленим вивченням математики. Школа розташована на Троєщині.