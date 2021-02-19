У центрі Києва у співробітника Посольства Нідерландів в Україні вкрали велосипед. Дипломат вже заявив про прикрий інцидент у поліцію.

Про крадіжку повідомив перший секретар посольства Лодевейк Смур. Читайте також 24-річного чоловіка затримали на Київщині за крадіжку понад 300 тисяч та підпал пошти: фото У дипломата в Києві поцупили велосипед Востаннє велосипед нідерландського дипломата бачили перед Національним антикорупційним бюро в понеділок, 15 лютого. Усі, хто це бачив (крадіжку – 24 канал), повідомте мені,

– написав Смур. У коментарях до свого посту дипломат зазначив, що його колега вже подав заяву в поліцію. Зверніть увагу! Раніше Лодевейк Смур розповів, що кожного дня їздить на роботу на велосипеді. Навіть снігова заметіль не псує настрій іноземцю, він залишається вірним обраному виду транспорту за будь-якої погоди.