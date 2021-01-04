У Києві новий 2021 рік розпочався з температурних рекордів
У Києві продовжують фіксувати температурні рекорди – на Новий рік 31 грудня у столиці України було +7,4. Така тепла температура у столиці вперше зафіксована за останні 140 років.
Такі данні спостережень повідомили в Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Останній рекорд для цього дня був зафіксований у 1925 році.
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На думку метеорологів кліматична норма перевищена на 10,2°С, що відповідає погоді середини жовтня.
Максимальна температура після полудня у столиці піднялась до +8,4°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 0,2°С.
У перший день Нового 2021 року зафіксували новий рекорд
1 січня у Києві було зафіксовано перевищення всіх трьох добових показників температури.
Мінімальна температура повітря не опустилась нижче +4,4°С, що на 2,1°С вище температури для цього дня 1936 року.
Середньодобова температура склала +5,9°С, що на 1,8°С вище рекордних значень температури 1902 та 2007 років.
Максимальна температура піднялась до +8,5°С, перевищивши попереднє рекордне значення 1973 року на 1,1°С.
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