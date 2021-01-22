"Київводоканал" планує впровадили нову систему озонування вентиляції на каналізаційних насосних станціях, які розташовані по всьому місту. Хочуть позбутися неприємних запахів.

Пресслужба "Київводоканалу" повідомляє, що на станції "Воскресенська" вже встановили таку нову систему. Саме вона є однією з найбільших і найпроблемніших у Києві й забезпечує водовідведення з Троєщини, Вигурівщини, Воскресенки, Лісового та села Зазим’є.

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Чому так смердить

Розповсюдження запахів на цій станції значно посилюється ще й через те, що на ній розташований пункт прийому рідких побутових відходів від асенізаторських машин. Крім того, вона розташована на території парку "Перемога" та досить близько до житлової забудови. Від неї розповсюджувався неприємний запах.

У 2021 році технологію озонування столичні водопостачальники планують впровадити на КНС "Мишоловка".

Виникнення проблеми запахів "Київводоканал" пояснює тим, що за останні 20 років водоспоживання та водовідведення в Києві зменшилося майже в 2,5 рази.

Проблему обіцяють вирішити

Через це стічні води стають усе більш концентрованими, тож і неприємного запаху на каналізаційних системах, каналізаційних насосних станціях, ставало дедалі більше. Але тепер проблема неприємних запахів поступово буде вирішуватись.