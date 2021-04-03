У Києві обіцяють штрафувати за порушення карантину в офісах
Київських роботодавців попередили про штрафи за порушення карантину. Все тому, що попри локдаун, більшість офісних колективів досі працюють у приміщенні в повному обсязі.
Джерело:24 канал
Минулого тижня у Києві перевірили роботу колективів у державних та приватних установах. Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі одного з українських телеканалів.
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Які штрафи будуть
За словами Рубана, карантин порушують у більшості офісів. Він розповів, що при перевірці 85% колективів працювали в повному обсязі. Крім того, у приміщеннях не дотримувались дистанції та режиму носіння масок.
Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тисячі гривень,
– зауважив чиновник.
Рубан додав, якщо виявлятимуть порушення, на місце відправлятимуть правоохоронців.
Локдаун у Києві: що відомо
- У Києві – складна ситуація з коронавірусом, тож з 20 березня у столиці ввели локдаун. Зокрема, закрили торгові центри та розважальні заклади, скасували масові заходи.
- Потім столиця потрапила у червону зону.
- З 5 квітня карантин посилять ще більше: закриють школи, дитсадки, а громадський транспорт перевозитиме людей за спецперепустками.
- До речі, за добу 2 квітня у Києві виявили 1164 нових випадків коронавірусу.
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