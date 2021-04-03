У Києві обіцяють штрафувати за порушення карантину в офісах

Київських роботодавців попередили про штрафи за порушення карантину. Все тому, що попри локдаун, більшість офісних колективів досі працюють у приміщенні в повному обсязі.

Минулого тижня у Києві перевірили роботу колективів у державних та приватних установах. Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі одного з українських телеканалів.

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Які штрафи будуть

За словами Рубана, карантин порушують у більшості офісів. Він розповів, що при перевірці 85% колективів працювали в повному обсязі. Крім того, у приміщеннях не дотримувались дистанції та режиму носіння масок.

Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тисячі гривень,

– зауважив чиновник.

Рубан додав, якщо виявлятимуть порушення, на місце відправлятимуть правоохоронців.