У Києві триває вакцинація від коронавірусу. Станом на 9 березня в столиці та області зробили майже 2 тисячі щеплень.

Зокрема за добу вакцину отримали 320 осіб – 100 щеплень зробили у Києві, а решту в області.

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Загалом у столиці щепили 650 осіб. У Київській області від початку вакцинації препарат ввели уже 1309 українцям.

Щеплення в Україні

За добу 9 березня в Україні щеплено 4 362 особи, від початку кампанії вакцинації, з 24 лютого, – 23 480 громадян, усі вони отримали поки що одну дозу вакцини з двох необхідних.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов говорив, що добова кількість щеплень сягнула 3 тисяч, але у планах було 10 тисяч уколів на добу. Тож сьогодні бачимо певне зростання темпів вакцинації.