Комунальники почали проводити плановий ремонт шляхопроводу на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса. Через це рух транспорту вимушено обмежили.

Як зазначили у компанії "Київавтодор", перший етап ремонтних робіт має закінчитися до 30 квітня. Принаймні саме після цієї дати рух мають остаточно відновити.

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Комунальники також стверджують, що майже два місяці мешканцям Києва доведеться терпіти незручності лише через перший запланований етап ремонту.

Оновлять і тротуари

Судячи з усього, обмеження на пересування шляхопроводом стосуватимуться також і пішоходів. Оскільки за планами у "Київавтодору" не тільки ремонт проїзної частини, але й тротуарів.

Наразі підрядники працюють над оновленням деформаційних швів.

Роботи тривають і в напрямку вулиці Заболотного, а також в напрямку проспекту Палладіна. Рух транспорту частково обмежено. "Київавтодор" перепрошує за незручності,

– зазначили комунальники.



Місце, де ремонтуватимуть шляхопровід на Кільцевій / Ілюстрація Київавтодору