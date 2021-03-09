Майже на 2 місяці: у Києві обмежать рух на Кільцевій дорозі
Комунальники почали проводити плановий ремонт шляхопроводу на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса. Через це рух транспорту вимушено обмежили.
Джерело:КМДА
Як зазначили у компанії "Київавтодор", перший етап ремонтних робіт має закінчитися до 30 квітня. Принаймні саме після цієї дати рух мають остаточно відновити.
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Оновлять і тротуари
Судячи з усього, обмеження на пересування шляхопроводом стосуватимуться також і пішоходів. Оскільки за планами у "Київавтодору" не тільки ремонт проїзної частини, але й тротуарів.
Наразі підрядники працюють над оновленням деформаційних швів.
Роботи тривають і в напрямку вулиці Заболотного, а також в напрямку проспекту Палладіна. Рух транспорту частково обмежено. "Київавтодор" перепрошує за незручності,
– зазначили комунальники.
Місце, де ремонтуватимуть шляхопровід на Кільцевій / Ілюстрація Київавтодору
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