Найзавантаженіший міст Києва знову ремонтуватимуть: рух Південним надовго обмежать

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Джерело:

Київавтодор

Чергові протиаварійні роботи проводитимуть у Києві на Південному мості. Через це сотні тисяч жителів столиці у черговий раз будуть вимушені терпіти незручності.

Як зазначили у Київавтодорі, початок протиаварійних робіт запланований на 22:00 9 квітня. Триватимуть вони всі вихідні. Тому, скоріш за все, Південний міст зустрічатиме автомобілістів затором і в суботу, і в неділю.

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Комунальники зазначають, після реалізації запланованого плану, при проїзді через Південний не виникатимуть настільки серйозні затримки.

Рух відкриють 12 квітня

  • Ремонтні роботи необхідні, оскільки деформаційні шви мосту не витримують навантаження та виходять з ладу.
  • Працювати комунальники будуть в напрямку Лівого берега.
  • Закінчити ремонт дорожники хочуть о 5:00 12 квітня. То ж, вже наступного понеділка автомобілісти зможуть їхати всіма смугами об'єкту.

Оскільки оновити шви без обмеження руху неможливо, у Київавтодорі свідомо вирішили працювати саме на вихідних. Оскільки лише у суботу та неділю у місті спостерігається значно менший трафік.


У Києві знову обмежать рух Південним мостом / Ілюстрація Київавтодору