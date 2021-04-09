Найзавантаженіший міст Києва знову ремонтуватимуть: рух Південним надовго обмежать

Чергові протиаварійні роботи проводитимуть у Києві на Південному мості. Через це сотні тисяч жителів столиці у черговий раз будуть вимушені терпіти незручності.

Як зазначили у Київавтодорі, початок протиаварійних робіт запланований на 22:00 9 квітня. Триватимуть вони всі вихідні. Тому, скоріш за все, Південний міст зустрічатиме автомобілістів затором і в суботу, і в неділю.

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Комунальники зазначають, після реалізації запланованого плану, при проїзді через Південний не виникатимуть настільки серйозні затримки.

Рух відкриють 12 квітня

Ремонтні роботи необхідні, оскільки деформаційні шви мосту не витримують навантаження та виходять з ладу.

Працювати комунальники будуть в напрямку Лівого берега.

Закінчити ремонт дорожники хочуть о 5:00 12 квітня. То ж, вже наступного понеділка автомобілісти зможуть їхати всіма смугами об'єкту.

Оскільки оновити шви без обмеження руху неможливо, у Київавтодорі свідомо вирішили працювати саме на вихідних. Оскільки лише у суботу та неділю у місті спостерігається значно менший трафік.



У Києві знову обмежать рух Південним мостом / Ілюстрація Київавтодору