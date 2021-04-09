Найзавантаженіший міст Києва знову ремонтуватимуть: рух Південним надовго обмежать

Джерело:Київавтодор
Чергові протиаварійні роботи проводитимуть у Києві на Південному мості. Через це сотні тисяч жителів столиці у черговий раз будуть вимушені терпіти незручності.
Як зазначили у Київавтодорі, початок протиаварійних робіт запланований на 22:00 9 квітня. Триватимуть вони всі вихідні. Тому, скоріш за все, Південний міст зустрічатиме автомобілістів затором і в суботу, і в неділю.
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Оскільки оновити шви без обмеження руху неможливо, у Київавтодорі свідомо вирішили працювати саме на вихідних. Оскільки лише у суботу та неділю у місті спостерігається значно менший трафік.
У Києві знову обмежать рух Південним мостом / Ілюстрація Київавтодору