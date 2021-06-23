В Укрзалізниці розповіли, що продовжують проводити посадку та висадку пасажирів. Проте відбувається це через прилеглі до центральної будівлі переходи.

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Нещодавно вибухівку шукали і в "Борисполі"

Зазначимо, що нещодавно вибухівку шукали і в аеропорті "Бориспіль". 17 червня надійшло повідомлення про начебто замінування одного з літаків. При цьому у листі не вказали, про який транспортний засіб мовиться.

У цей самий день "мінували" і станції київського метрополітену. Мовиться "Хрещатик", "Золоті ворота", "Палац спорту", "Університет". Не полінувались повідомили про нібито вибухівку і на Центральному залізничному вокзалі. Вибухових пристроїв ніде не знайшли.