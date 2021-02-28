У Києві на Оболоні загорівся міні-ринок: відео

28 лютого 2021 , 23:37
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Джерело:

ДСНС

У Києві спалахнула пожежа на одному з міні-ринків Оболоні. Це сталося ввечері 28 лютого на вулиці Маршала Малиновського.

На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав. Вогнеборцям вже вдалося повністю загасити пожежу.

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Подробиці про пожежу

  • У ДСНС повідомили, що виклик про займання надійшов до них о 22:03.
  • Вже о 22:53 пожежу змогли локалізувати, а о 23:16 – ліквідувати.
  • Горіли 2 металевих торговельних кіоски.
  • Загальна площа займання сягала 50 квадратних метрів.
  • У ліквдації пожежі брали участь 13 вогнеборців.

На відео, опублікованому на фейсбук-сторінці "Київ Оперативний", видно пожежу з різних ракурсів. А також, як на місці працюють рятувальники.

У Києві спалахнула пожежа на ринку: дивіться відео

Інші пожежі у Києві та області

  • Ввечері 26 лютого загорівся будинок у місті Васильків, що на Київщині. Рятувальники, які прибули гасити вогонь, виявили 2 загиблих.
  • А раніше, 23 лютого, виникли одразу 2 пожежі. Спочатку до ДСНС надійшло повідомлення про загоряння у районі ДВРЗ.
  • Згодом пожежники виїхали на виклик до заводу "Квазар". Там загорівся склад, що неподалік Куренівки.