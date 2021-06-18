У Києві на Оболоні чоловік видерся на сигнальну вежу заради селфі

У Києві невідомий чоловік видерся на сигнальну вежу. Очевидці інциденту зазначають, що він там робив селфі.

Зі слів свідків інциденту, ця багатоповерхівка ще недобудована. На опублікованому фото можна побачити, як чоловік сидить на верхівці вежі й начебто фотографується.

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"Кажуть, що блогер контент знімає", – пишуть у телеграм-каналі.

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