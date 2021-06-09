У Києві на Оболоні неповнолітній курсант двічі вдарив ножем молодика

Інцидент стався на вулиці Йорданській в Оболонському районі Києва. Внаслідок конфлікту між двома компаніями та подальшої бійки 19-річний хлопець отримав два ножових поранення в груди.
Правоохоронці дізналися про скоєння злочину від місцевих мешканців, які бачили бійку. Вони зазначили, що під час конфлікту один з учасників сутички отримав ножові поранення. Слідчі, які прибули на місце події, встановили обставини інциденту.
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Потерпілого госпіталізували до лікарні з проникаючими пораненнями живота та грудей.
Підозрюють неповнолітнього
- Правоохоронці стверджують, що перед злочином між двома компаніями молодиків стався конфлікт, який переріс у бійку. Під час неї один з учасників дістав ніж та двічі вдарив опонента.
- Після різанини зловмисник втік з місця події. Його особу досить швидко встановили.
- Поліцейські затримали ймовірного порушника закону за місцем проживання. Підозрюваним виявився 17-річний курсант одного з навчальних закладів Києва.
Неповнолітньому інкримінують нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Згідно з Кримінальним кодексом, йому можуть засудити до 8 років ув'язнення. Втім, оскільки злочин міг скоїти підліток, служителі Феміди можуть покарати його в значно більш м'який спосіб.
Наразі підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом.