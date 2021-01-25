У Києві на проспекті Героїв Сталінграду, 17а, що на Оболоні, 23 січня стався черговий потоп – окропом залило всі 16 поверхів. Зірвало заглушку.

Джерело: сайт 24 каналу

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Воду не могли довго зупинити, оскільки не вдалось швидко потрапити на технічний поверх, на вході якого хтось з мешканців повісив персональний замок.

Читайте також З донецькою реєстрацією: у Києві помітили автівку з символікою спецпідрозділу ФСБ – фото

Через інцидент вихідні мешканцям цього будинку були суттєво зіпсовані. Затопило сходи з 16 по 1 поверх та частину квартир.

На місце прориву виїздила аварійна служба.

Відео знімала одна із мешканок будинку. На ролику видно, як струмені води скапують зі стелі, а струмки окропу біжать по сходах.

У Києві на Оболоні залило окропом 16 поверхів: дивіться відео

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у Києві на Райдужному масиві та Борщагівці стались аналогічні пориви гарячої води.