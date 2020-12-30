У Києві обрали найкращий туристичний відеоролик: хто переміг – відео
У Києві обрали найкращий туристичний ролик / 24 канал
У Києві завершився конкурс відеоробіт "Твій Київ". Переможцем стала Катерина Іванова, яка за результатами голосування набрала 144 бали зі 180 можливих.
Загалом у конкурсі узяли участь 50 робіт. Про це повідомило Управління туризму та промоцій КМДА.
Читайте також Бориспільський експрес зійшов з рейок у Києві: що відомо
Які були умови конкурсу
Журі оцінювало роботи за такими критеріями:
- креативність,
- оригінальність,
- якість контенту,
- актуальність,
- розкриття теми туризму у столиці.
Наймолодшому учаснику конкурсу було 15 років.
Переможниці конкурсу Катерині Івановій у нагороду дісталась путівка до Чорнобилю.
У Києві обрали найкращий туристичний відеоролик: дивіться відео
Хто оцінював роботи
- Департамент культури КМДА
- Департаменту суспільних комунікацій КМДА
- Управління туризму та промоцій КМДА
- керівництво ТРК "Київ",
- представників громадсько-культурного мультимедійного видання "Ukraїner"
- КП "Київський міський туристично-інформаційний центр".
Поділитися новиною