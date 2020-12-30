У Києві завершився конкурс відеоробіт "Твій Київ". Переможцем стала Катерина Іванова, яка за результатами голосування набрала 144 бали зі 180 можливих.

Загалом у конкурсі узяли участь 50 робіт. Про це повідомило Управління туризму та промоцій КМДА. Читайте також Бориспільський експрес зійшов з рейок у Києві: що відомо Які були умови конкурсу Журі оцінювало роботи за такими критеріями: креативність,

оригінальність,

якість контенту,

актуальність,

розкриття теми туризму у столиці. Наймолодшому учаснику конкурсу було 15 років. Переможниці конкурсу Катерині Івановій у нагороду дісталась путівка до Чорнобилю. У Києві обрали найкращий туристичний відеоролик: дивіться відео Хто оцінював роботи Департамент культури КМДА

Департаменту суспільних комунікацій КМДА

Управління туризму та промоцій КМДА

керівництво ТРК "Київ",

представників громадсько-культурного мультимедійного видання "Ukraїner"

КП "Київський міський туристично-інформаційний центр".