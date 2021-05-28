У Києві з обшуками прийшли до квартири, яку орендує "слуга народу": що сталося

"Слуга народу" Максим Пашковський заявив, що до нього додому вдерлися невідомі. При цьому, нібито зламали дверні замки та пошкодили сигналізацію.

Фото, які депутат оприлюднив у фейсбуці, свідчать про те, що у квартиру з обшуками навідалися правоохоронці. Судячи з коментарів до допису, політик став випадковою жертвою стороннього конфлікту.

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Пашковський наголосив, що невідомі здійснили захоплення його особистого майна, зокрема – кореспонденції та документації народного депутата.



Депутат заявив, що до нього у квартиру увірвалися невідомі / Фото Пашковського

Аби уникнути провокацій, він заявив, що ніколи не зберігав та не зберігає вдома жодних наркотичних речовин, вогнепальної зброї, чи вибухонебезпечних речовин.

"У квартирі є пакет документації, який носить режим обмеженого доступу до інформації та становить особливу цінність в рамках моєї діяльності як нардепа", – пояснив він.

Депутата могли підставити

У коментарях до допису ситуацію намагався пояснити адвокат Денис Циплін. За його словами, квартира перейшла у власність іншої особи після 10 років судової тяганини.

Колишній власник здав цю квартиру депутату, аби нова власниця боялася заявляти про свої права. Як на мене – підставили депутата, затягують у конфлікт,

– припустив він.

"Хоча насправді ніхто не знав, що квартиру орендує народний депутат. От і вся халепа. Не треба шукати чорного кота у темряві. Як завжди, все просто і банально", – пояснив юрист.

Пашковський відповів, що службове житло нардепа має особливий статус і ніяке "бидло в балаклавах" не може зламувати замки й заходити в приміщення. Й додав, що у себе вдома зберігає особливо важливу інформацію. Тому вже написав заяву в поліцію та фіксуватиме все, що зникло після візиту "гостей".

Натомість адвокат підкреслив, що готовий надати політику всі документи та аргументи, які вказують на те, що його та нову власницю просто втягнули у конфлікт. Він запевнив, що нова власниця не знала про оренду, а попередній власник навмисно не казав, що давно втратив право власності.