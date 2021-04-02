У Києві комунальники узялись за очищення дворів від автошин, які використовують як огорожу, квітники та навіть декор. Наразі ліквідація небезпечної гуми триває у Дарницькому, Шевченківському та Оболонському районах.

Зібрані покришки утилізують. Такі використані шини небезпечні для здоров’я людей та шкодять навколишньому середовищу.

Це цікаво Без розмітки фарбою: біля Софійської площі облаштують сучасний пішохідний перехід – фото

До того ж це виглядає жахливо, а люди кидають у них сміття, зауважують містяни.

Оболонь

Зокрема киянка Анастасія Чорномор, яка мешкає на Оболоні, самостійно звернулась до комунальників, аби вони прибрали покришки. Ось її історія:

"Ходжу час від часу повз клумбу, де довгий час були вкопані шини. В шини кожен день викидали сміття, кожен день двірнику доводилось їх чистити. Навіть сама намагалась їх зрізати, але звичайний ніж шини чомусь не бере. А вчора вирішила залишити заявку на 15-51 з проханням їх прибрати".

"І що ви собі думаєте? Сьогодні передзвонили і попросили перевірити, чи виконана заявка! Спеціально поїхала і перевірила – немає шин! Краса!", – пише Анастасія.

Дарниця

В Дарницькій РДА повідомили, що вже очистили від покришок вулицю Декабристів.

Старі шини будуть замінені на декоративні, екологічно-чисті огорожі. Заходи будуть проводитися регулярно, до повного очищення території району від шкідливої та небезпечної ґуми,

– додали в РДА.

Шевченківський район

Очищення від старих покришок триває і в Шевченківському районі, повідомляє РДА.

"Комунальники у посиленому режимі збирають на утилізацію використані автошини, які загрожують екосистемі та нашому з вами здоров’ю. Замість демонтованих елементів благоустрою, які використовувались як антипаркувальні елементи – встановлять стовпчики", – пообіцяли в РДА.