Так, 15 травня о 12:00 всі фонтани Києва почали роботу. Щоправда, не минулося без інцидентів – зловмисники підлили в один з фонтанів миючий засіб.

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Невеличкий інцидент

Від рук зловмисників з миючим засобом постраждав фонтан на Контрактовій площі. Через це його довелося тимчасово відключити. Фахівцям необхідно злити всю воду, провести очищення та перезапустити водограй, що призведе до втрати ресурсів "Київводфонду" та часу працівників.

Як відомо, зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинається 1 травня. Однак цьогорічні карантинні обмеження внесли свої корективи. Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.

Як фонтани готували до відкриття

За словами директорки "Київводфонду" Світлани Козловської, підприємство провело усі підготовчі роботи перед відкриттям. Для цього залучили команду фахівців електриків, інженерів та програмістів.

Заздалегідь було проведено демонтаж зимового накриття чаш водограїв, під'єднання електромережі до всіх елементів, перевірку та підключення помпового обладнання, налаштування світломузичного супроводу та тестові запуски водограїв,

– пояснила Козловська.

Для монтажу 12 гейзерних фонтанів, що розташовані в акваторії Русанівського каналу, залучили дайверів й водоплавну техніку. Під час зимового зберігання кожну систему розібрали та діагностували, відремонтували та замінили окремі необхідні елементи. Зовнішні баки водограїв почистили та пофарбували.Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.