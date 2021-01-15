Надзвичайна ситуація сталася близько 18:35 15 січня на станції київського метро "Палац спорту". Один з пасажирів впав на рейки, а його життя опинилося у небезпеці.

Чоловікові пощастило, оскільки на момент падіння поїзд до станції не під'їжджав. Очевидці встигли повідомити про подію чергову станції та рух зеленою гілкою зупинили. Про це повідомили на сторінці Київського метрополітену у твіттері.

Дивіться також Через карантин: у 2020 році метро Києва скористувалися на 216 мільйонів менше пасажирів

Пасажира витягли працівники підземки.

Що відомо про падіння чоловіка на станції метро "Палац спорту" у Києві

Через що саме впав пасажир, невідомо. Це з'ясовуватимуть поліціянти.

Цілком ймовірно, що йому стало погано.

Постраждалому надають допомогу медики швидкої.

Наразі метро працює у звичайному режимі.