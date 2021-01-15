У Києві на одній з найважливіших станцій метро чоловік впав на рейки
Через падіння чоловіка на рейки зупинявся рух метро по зеленій гілці / Київ Оперативний
Надзвичайна ситуація сталася близько 18:35 15 січня на станції київського метро "Палац спорту". Один з пасажирів впав на рейки, а його життя опинилося у небезпеці.
Чоловікові пощастило, оскільки на момент падіння поїзд до станції не під'їжджав. Очевидці встигли повідомити про подію чергову станції та рух зеленою гілкою зупинили. Про це повідомили на сторінці Київського метрополітену у твіттері.
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Пасажира витягли працівники підземки.
Що відомо про падіння чоловіка на станції метро "Палац спорту" у Києві
- Через що саме впав пасажир, невідомо. Це з'ясовуватимуть поліціянти.
- Цілком ймовірно, що йому стало погано.
- Постраждалому надають допомогу медики швидкої.
Наразі метро працює у звичайному режимі.
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