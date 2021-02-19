Їхав зустрічкою та розбив бампер: поліцейські показали кумедне зіткнення легковиків у Києві

Зіткнення Mitsubishi та Lexus сталося днями на Печерській площі у Києві. Як визначили патрульні, аварія трапилася через порушення правил обома водіями.

Втім, ступінь покарання, яке можуть понести керманичі автівок, на перший погляд, зовсім не пропорційне порушенням.

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У патрульній поліції Києва показали сам запис аварії, на якому видно, що зіткнення можна було б уникнути.

Подвійне порушення

На відео, яке зробила камера спостереження, чітко видно, що водій Mitsubishi почав виїжджати з Печерської площі на вулицю Панаса Мирного. При цьому рухався назустріч потоку машин на дорозі з одностороннім рухом.

У цей час з головної дороги на вулиці Сергія Гусовського повертав власник Lexus, а машини фізично не могли роз'їхатися. Mitsubishi зупинився на пішохідному переході.

Побачивши перед собою автівку, водій Lexus також зупинився, але за якусь мить – в'їхав прямісінько в іншу машину.

Патрульні ж вирішили, що водія Mitsubishi треба покарати за зупинку на пішохідному переході, а не за їзду зустрічкою. А от власник Lexus отримав постанову за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП.

Дивіться відео зіткнення Lexus та Mitsubishi у Києві: