Їхав зустрічкою та розбив бампер: поліцейські показали кумедне зіткнення легковиків у Києві

Джерело:Патрульна поліція Києва
Зіткнення Mitsubishi та Lexus сталося днями на Печерській площі у Києві. Як визначили патрульні, аварія трапилася через порушення правил обома водіями.
Втім, ступінь покарання, яке можуть понести керманичі автівок, на перший погляд, зовсім не пропорційне порушенням.
Дивіться також Хабар за "потрібне" рішення: як судді допомагають п'яним водіям уникати покарання
Патрульні ж вирішили, що водія Mitsubishi треба покарати за зупинку на пішохідному переході, а не за їзду зустрічкою. А от власник Lexus отримав постанову за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП.
Дивіться відео зіткнення Lexus та Mitsubishi у Києві: