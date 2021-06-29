Найвищі температурні показники зафіксували 25 та 26 червня. Спека тривала до неділі, 27 червня.

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Які рекорди виявили:

25 червня: середньодобова температура повітря в українській столиці сягнула +28,3 градуса. Це на 1,7 градуса вище рекордного значення температури для цього дня 1957 року.

середньодобова температура повітря в українській столиці сягнула +28,3 градуса. Це на 1,7 градуса вище рекордного значення температури для цього дня 1957 року. 25 червня: максимальна температура повітря після полудня піднялася до +35,4, перевищивши попередній рекорд для цього дня в 1885 році на 0,4.

максимальна температура повітря після полудня піднялася до +35,4, перевищивши попередній рекорд для цього дня в 1885 році на 0,4. 25 червня: мінімальна температура повітря не опустилася нижче +21 , що на 0,5 тепліше показника 1957 року.

мінімальна температура повітря не опустилася нижче +21 , що на 0,5 тепліше показника 1957 року. 26 червня : після полудня стовпчик термометра повторив максимальне значення температури повітря для цього дня — +32,2. Воно було зафіксовано в 1939 році.

: після полудня стовпчик термометра повторив максимальне значення температури повітря для цього дня — +32,2. Воно було зафіксовано в 1939 році. У ніч на 26 червня: стовпчик термометра не опустився нижче +22,4 градуса, що на 1,8 тепліше, ніж це було в 1901 році.

В Україні фіксують все більше природних аномалій

Зазначимо, що раніше завідувачка відділу прикладної метрології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що через кліматичні зміни в Україні фіксують все більше природних аномалій. А останні 5 років взагалі стали рекордно теплими.

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Специфіка – не лише у спеці, а й у різких змінах погоди. Це пов'язано зі зміною атмосферної циркуляції. Через нерівномірні зміни температури полярні широти стають теплими значно швидше, ніж помірні.

