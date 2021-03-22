У Києві вирішили не зупиняти громадський транспорт на час локдауну

У Києві з 20 березня почав діяти локдаун. У КМДА вирішили, що під час жорстокого карантину повністю зупиняти рух метро, автобусів та інших видів транспорту не будуть. За рішенням Кабміну, саме місцева влада є відповідальною за роботу транспорту під час посилених обмежень.

За словами першого заступника мера Києва Миколи Поворозника, громадський транспорт у Києві працюватиме лише за умов дотримання протиепідемічних норм.

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До такого рішення 22 березня дійшли чиновники на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Наповненість – не більше половини місць

Представники столичної влади вирішили, що в умовах червоного рівня карантинних норм ані метро, ані наземний транспорт зупиняти не будуть. Оскільки це призведе до повної зупинки життєдіяльності міста.

Але при цьому пасажири мають неухильно дотримуватись всіх правил:

правильно вдягати маски, щоб вони закривали рот та ніс;

дотримуватись соціальної дистанції.

Громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50% місць, що передбачені технічною характеристикою транспортного засобу і визначені в реєстраційних документах на такий транспортний засіб. Будьте відповідальними! Місто сьогодні робить все для того, щоб не допустити транспортної та економічної кризи і колапсу медичної системи!

– зазначив Поворозник.