Перший рівень небезпеки : у Києві оголосили штормове попередження

Синоптики та представники влади столиці попередили киян про небезпеку через погоду. Вдень 3 травня експерти прогнозують досить серйозні пориви вітру – від 15 до 20 метрів на секунду.

За даними Українського гідрометцентру, шквальні пориви вітру відповідатимуть І рівню небезпечності. Через різкі пориви вітру в місті можуть падати дерева та рекламні конструкції.

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Через це у КМДА закликали жителів Києва бути уважними та у разі необхідності звертатися до надзвичайників та медиків швидкої.

Що треба робити під час сильного вітру

Фахівці рекомендують:

зачинити вікна будинків та прибрати з лоджій та балконів всі предмети, які можуть випасти;

не залишати автівки поруч з лініями електропередач та поблизу з великими деревами. Особливу небезпеку являють собою тополі;

триматися якомога далі від рекламних конструкцій, які можуть впасти;

у разі сильних поривів вітру краще сховатися у природному укритті або зайти до найближчого приміщення;

Також чиновники просять інформувати комунальників та працівників ДСНС про гілки або дерева, які впали.

Загалом синоптики кажуть, що у столиці буде прохолодно та сонячно. Температура повітря прогріється до +13...+7 градусів.