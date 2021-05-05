У ДСНС України з посиланням на синоптиків Укргідрометцентру стверджують, що штормове попередження діятиме до кінця 5 травня та протягом доби 6 травня. Пориви вітру можуть сягати швидкості 15 – 18 метрів на секунду.
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Як уберегтися від небезпеки під час сильного вітру
Рятувальники кажуть, що для уникнення травмувань у таку погоду варто триматися якомога далі від:
- рекламних щитів;
- ліній електропередачі;
- високих дерев;
- конструкцій будівель.
Якщо ж хтось з киян побачив, як вітер повалив дерева або якісь великі конструкції, треба якомога швидше попередити про інцидент комунальників або працівників ДСНС.
Загалом синоптики обіцяють у Києві теплу та суху погоду протягом 5 травня. Температура повітря прогріється до +21 градусів вдень та до +9 вночі.
6 травня зранку йтимуть дощі, а стовпчики термометрів протягом доби показуватимуть +16...+6 градусів.