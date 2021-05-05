У ДСНС України з посиланням на синоптиків Укргідрометцентру стверджують, що штормове попередження діятиме до кінця 5 травня та протягом доби 6 травня. Пориви вітру можуть сягати швидкості 15 – 18 метрів на секунду.

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Погіршитись погодні умови можуть приблизно з 15:00 5 травня.

Як уберегтися від небезпеки під час сильного вітру

Рятувальники кажуть, що для уникнення травмувань у таку погоду варто триматися якомога далі від:

рекламних щитів;

ліній електропередачі;

високих дерев;

конструкцій будівель.

Якщо ж хтось з киян побачив, як вітер повалив дерева або якісь великі конструкції, треба якомога швидше попередити про інцидент комунальників або працівників ДСНС.

Загалом синоптики обіцяють у Києві теплу та суху погоду протягом 5 травня. Температура повітря прогріється до +21 градусів вдень та до +9 вночі.

6 травня зранку йтимуть дощі, а стовпчики термометрів протягом доби показуватимуть +16...+6 градусів.