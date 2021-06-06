У Києві охоронець ТРЦ і його спільник незаконно торгували зброєю: їх затримали

У Києві 2 чоловіків зберігали та незаконно продавали вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові речовини. Їх вже затримали правоохоронці. Відомо, що обоє зловмисників є мешканцями столиці.
Один з них – 59-річний охоронець торгово-розважального центру. У нього був спільник.
До теми Вилучили наркотиків на 2 мільйони: у Харкові викрили мережу аптек – фото, відео
Як відбулося затримання
Оперативний покупець придбав у чоловіка:
- пістолет "ПМ";
- пістолет "Наган";
- понад 70 боєприпасів до них;
- вибухову речовину на загальну суму 1800 доларів США.
Саме під час чергової реалізації зловмисника затримали.
Вилучили десятки боєприпасів
У помешканні чоловіка та його 54-річного спільника правоохоронці провели обшуки. Вони вилучили понад 100 бойових припасів до вогнепальної зброї та гранатометів.
Зброя, яку вилучили правоохоронці / Фото Київської міської прокуратури
Зловмисникам готують підозру та запобіжний захід у виді тримання під вартою.