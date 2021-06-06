У Києві охоронець ТРЦ і його спільник незаконно торгували зброєю: їх затримали

У Києві 2 чоловіків зберігали та незаконно продавали вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові речовини. Їх вже затримали правоохоронці. Відомо, що обоє зловмисників є мешканцями столиці.

Один з них – 59-річний охоронець торгово-розважального центру. У нього був спільник.

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Як відбулося затримання

Оперативний покупець придбав у чоловіка:

пістолет "ПМ";

пістолет "Наган";

понад 70 боєприпасів до них;

вибухову речовину на загальну суму 1800 доларів США.

Саме під час чергової реалізації зловмисника затримали.

Вилучили десятки боєприпасів

У помешканні чоловіка та його 54-річного спільника правоохоронці провели обшуки. Вони вилучили понад 100 бойових припасів до вогнепальної зброї та гранатометів.



Зброя, яку вилучили правоохоронці / Фото Київської міської прокуратури

Зловмисникам готують підозру та запобіжний захід у виді тримання під вартою.