Через зовсім зухвале порушення правил дорожнього руху одним з водіїв 3 березня на Окружній дорозі у Києві сталося зіткнення двох легковиків.

За попередніми даними, внаслідок аварії дивом ніхто не постраждав. Однак автівки потребують чималого ремонту. Дивіться також На Донеччині пасажирський потяг розтрощив Audi: водій загинув, а пасажира витягли військові На місці події працювали поліцейські, які з'ясовують всі обставини події. Що відомо про аварію на Окружній дорозі у Києві Аварія сталася неподалік від проспекту Леся Курбаса.

Згідно з записом ДТП, який зробив відеореєстратор одного з водіїв, під час досить жвавого руху власник легковика вирішив піта на розворот з крайньої правої смуги.

Виринувши з-під автобуса, легковик пронісся повз фургон та несподівано для інших учасників руху опинився у лівій смузі.

У цей час по ній на чималій швидкості їхав інший легковик, власник якого нічого не міг зробити, аби уникнути зіткнення. Рух на ділянці, де сталася аварія, був ускладнений впродовж кількох годин, оскільки своїм ходом одна з автівок поїхати після зіткнення вже не змогла. Дивіться відео аварії на Окружній дорозі Києва: