Йшов на розворот з крайньої правої смуги: у Києві на Окружній легковик спровокував серйозну ДТП

Джерело:dtp.kiev.ua
Через зовсім зухвале порушення правил дорожнього руху одним з водіїв 3 березня на Окружній дорозі у Києві сталося зіткнення двох легковиків.
За попередніми даними, внаслідок аварії дивом ніхто не постраждав. Однак автівки потребують чималого ремонту.
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Рух на ділянці, де сталася аварія, був ускладнений впродовж кількох годин, оскільки своїм ходом одна з автівок поїхати після зіткнення вже не змогла.
Дивіться відео аварії на Окружній дорозі Києва: